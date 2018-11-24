رياضة | عاجل.. الأهلي يكشف موعد عودة السولية للمشاركة مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكشف موعد عودة السولية للمشاركة مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال خالد محمود، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية لاعب خط وسط النادي، بدأ اليوم للمرة الأولى تدريبات الجري قبل التعافي كاملا من الإصابة في كاحل القدم.
وأضاف أن اللاعب يحتاج إلى اسبوعين للتعافي من الإصابة، خاصة أنه بدأ اليوم تدريبات الجري بشكل جيد دون الشكوى من الآلام.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدوري العام.
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