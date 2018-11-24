الان تتابع بوجود “بلنتي” .. الفيصلي يتعادل ويوقف انتصارات الهلال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب
استطاع نادي الفيصلي في مباراة مثيرة أن يوقف انتصارات الهلال المتتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد التعادل الإيجابي لكل منهما
و ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفِي الجولة العاشرة إنتهت المباراة التي جمعت بين الفيصلي و الهلال بالمجمعة بالتعادل الإيجابي
تقدم الهلال بهدف من ركلة جزاء سجله اللاعب سلمان الفرج بعد أن احتسب حكم المباراة ركلة الجزاء بالاعتماد على تقنية ال VAR بالدقيقة 79
وقبل نهاية الوقت الأصلي استطاع الفيصلي تعديل النتيجة عن طريق اللاعب حسين القحطاني
ليرتفع رصيد الهلال الى النقطة 28 بالمركز الأول والفيصلي الى 12 نقطة بالمركز التاسع
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