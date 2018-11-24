الان تتابع وقت اللياقة يستضيف فريق تثقيفي من منسوبي مستشفى الملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 :

من منطلق باب الشراكة المجتمعية بين مستشفى الملك سلمان ومركز وقت اللياقة، تم تفعيل اليوم العالمي لمكافحة داء السكري، بإقامة حملة الفحص المبكر عن داء السكري، بمركز وقت اللياقة بمدينة الرياض .

وتأتي مشاركة وقت اللياقة في هذه الحملة تعزيزاً لصحة المواطن، والمقيم ،وذلك من أجل الحد من انتشار داء السكري .

وبينت إدارة مستشفى الملك سلمان أن هذه الحملة التي يتبناها مستشفى الملك سلمان بالرياض، تأتي في إطار مشاركة المجتمعية مع مركز وقت اللياقة بيوم الصحة العالمي، الذي يحتفل به العالم هذا العام بالتوعية ضد داء السكري.

وأكدت على أهمية تنظيم العديد من الحملات التوعوية والوقائية للحد من تزايد معدلات الإصابة ببعض الأمراض، ومن أبرزها داء السكري الذي يعتبر أحد الأمراض التي تصيب نسبة كبيرة من سكان المملكة.

وأبانت إدارة مستشفى أن هذه حملة التوعية بأمراض السكري؛ تأتي باعتبارها البداية لبناء جيل قادم واعٍ بمخاطر السكري والسمنة؛ ليكون قادراً على تحقيق التطلعات والطموحات وتحقيق رؤية 2030.

وتأتي هذه الفعالية تزامناً مع التوعية الصحية العالمية للتوعية بمرض السكري، وتهدف إلى توعية المجتمع من خطورة هذا المرض واكتشاف حالات جديدة، وذلك عن طريق الفحص العشوائي .