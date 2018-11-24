فيديو.. أودينيزي يفوز على روما بهدف يتيم

خسر فريق روما الإيطالي أمام نظيره أودينيزي بنتيجة 1-0 ، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب " الفريولي"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الايطالي. هدف المباراة الوحيد جاء عبر اللاعب رودريجو دي بول فى الدقيقة 54 بعد مجهود فردي رائع والانفراد بحارس المرمى ليضع الكرة فى الشباك بمهارة كبيرة. بهذه النتيجة توقف رصيد روما عند 19 نقطة فى المركز السادس، بينما ارتفع رصيد أودينيزي للنقطة 12 فى المركز الـ16 .

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