فيديو.. ليفربول للفوز على واتفورد بثلاثية نظيفة

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على واتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل أهداف ليفربول، محمد صلاح والكسندر ارنولد وفيرمينو في الدقائق 67 و76 و89 من عمر المباراة، ولعب ليفربول بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد لاعبه جوردان هندرسون لحصوله على "إنذارين"، وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام واتفورد من البداية قبل أن يشارك فابينيو بدلاً منه في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

تشكيل ليفربول في مباراة اليوم أمام واتفورد جاء كالتالي، أليسون فى حراسة المرمى، روبرتسون ، لوفرين ، فان دايك ، ارنولد ، هندرسون ، فاينالدوم ، شاكيري ، محمد صلاح ، ساديو ماني ، فيرمينو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة.

وحقق النجم المصري محمد صلاح رقماً قياسياً بعدما سجل أول أهداف ليفربول ضد واتفورد في مباراة اليوم.

محمد صلاح أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، تحت قيادة يورجن كلوبـ على الرغم من أنه لعب فقط 41% من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني (49 من 119 مباراة).