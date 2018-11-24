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شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يكشف سبب غياب وليد سليمان عن تدريب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف خالد محمود طبيب الأهلي سبب غياب وليد سليمان صانع العاب الفريق عن المران الجماعي اليوم السبت ، مشيرا أن اللاعب يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية ، وسيخضع اللاعب الملقب بالحاوي لكشف طبي لتحديد إمكانية مشاركته أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشر بالدورى .
كان وليد سليمان قد احرز هدف الأهلى الوحيد فى لقاء الإياب بالبطولة العربية أمام الوصل الإماراتى فى اللقاء الذى شهد توديع المارد الأحمر للبطولة عقب تعادله الإيجابى بهدف لمثله بالإمارات ، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدفين لمثليهما .
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