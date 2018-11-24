شكرا لقرائتكم طارق سليمان بعد العودة للجزيرة: لا أستطيع التردد في تلبية نداء الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق سليمان مدرب حراس الأهلى على قرار عودته للعمل مع الفريق الأحمر، بعد قبول اعتذار مصطفى كمال مدرب الحراس السابق.

وقال طارق سليمان :"لا استطيع التردد فى قبول نداء الأهلى حتى لو تم تكليفي بالعمل لمدة يوم واحد..أنا لست غريباً عن مجموعة الحراس المتواجدة وأشكر مصطفى كمال على مجهوده طوال الفترة الماضية"

وأعترف طارق سليمان بصعوبة المهمة والعمل فى الوقت الحالى ، مؤكداً أنه سيعمل مع الجهاز الفني المتواجد على على إعادة الفريق للمسار الصحيح من أجل إسعاد جماهير الأهلى العظيمة.