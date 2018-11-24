شكرا لقرائتكم ليندمان يوجه كلمة لمجلس الخطيب وجماهيره: الأهلى حديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مدرب الأحمال مايكل ليندمان المقال من منصبه على خلفية خروج النادي الأهلى من البطولة العربية الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وجماهيره عقب انهاء كافة متعلقاته اليوم ، وذلك برسالة عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب ليندمان : "شكرًا لمجلس الأهلي على الفترة التى قضيتها في النادي .. انا ممتن للقاء الزملاء، وصداقات جديدة، كما أن حب المشجعين للأهلي جعلنى أشعر أننى في المنزل وجعل لي جزءا من هذه العائلة وهو أمر لا يصدق .. أتمنى ان تظل الأمور ايجابيه بدعم اللاعبين ، مثل الاسره (الأهلي حديد)".
ووجه النادى الأهلى الشكر الى مدرب الأحمال بالاضافة الى المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وذلك على خلفية خسارة الفريق لبطولة افريقيا للأندية الأبطال أمام الترجى، بالاضافة الى الخروج المبكر من البطولة العربية للأندية أمام الوصل الاماراتى.
Shukran to AHLY Board for my time in the club. Am gratefull for meeting new colleagues, making new friends, and the love of AHLY fans for making me feel at home and making me part of This INCREDIBLE FAMILY. Stay positive and support the players, like family does.
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