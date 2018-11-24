شكرا لقرائتكم سموحة يدخل معسكرا مفلقا استعدادا لمواجهة بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل فريق سموحه بقيادة طارق يحيى معسكرا مغلقا بالقاهرة استعدادا لمواجهة بتروجت ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى الممتاز .

واستقر طارق يحيى المدير الفنى على أختيار القائمة التى تضم 21 لاعب وجاءت الاسماء كالتالى : محمد ابو جبل و عمرو خالد وامير عابد و سيد فريد و ياسر ابراهيم و محمود عزت و محمود منصور و محمود معاذ و ابراهيم عبد القوى واحمد مانجا و احمد حمص و محمود سيد و اسلام صالح و اوميد اوكيرى و محمد كناريا و شريف رضا و يامادو تورو وشيلونجو و احمد حسن مكى و محمد حمدى ذكى و عمر حبشى.

وقد تم استبعاد كل من حسام حسن و اسامه ابراهيم للاصابه ورجب نبيل و ديريك نسيبامبى و عبد العزيز إمام لأسباب فنية .