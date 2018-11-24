شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة توتنهام وتشيلسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو والإيطالى ماوريسيو سارى، المديران الفنيان لفريقى توتنهام هوتسبير وتشيلسى التشكيل الأساسى فى مواجهة الفريقين فى الجولة الـ13 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى تنطلق فى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلى". ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 27 نقطة، بينما تشيلسى فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة. توتنهام هوتسبير حراسة المرمى: لوريس خط الدفاع: أورييه - فويث - الديرفيريلد - ديفيز خط الوسط: داير - سيسوكو - إريكسين - ديلى ألى خط الهجوم: سون - هارى كين

تشكيل توتنهام تشيلسى حراسة المرمى: كيبا خط الدفاع: ازبيلكويتا - روديجر - لويز - الونسو خط الوسط: جورجينيو - كانتى - كوفاسيتش - ويليان خط الهجوم: هازارد - موراتا

تشكيل تشيلسى

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمواجهة توتنهام وتشيلسى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .