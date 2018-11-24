شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يتعادل مع دوسلدورف المتواضع 3-3.. ودورتموند يواصل انتصاراته على حساب ماينز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل بايرن ميونخ سلسلة نتائجه السلبية فى البوندزليجا، بعد أن تعادل أمام ضيفه ىفورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف لكل منهما، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "آليانز آرينا" بالجولة الـ12 من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

انتهى الشوط الأول بتقدم البايرن 2-1، حيث سجل للبافارى نيكولاس سولى وتوماس مولر فى الدقيقتين 17 و20، واحرز لوكيباكبو هدف دوسلدورف فى الدقيقة 44.

فى الشوط الثانى احرز مولر هدفه الثانى والثالث للبايرن فى الدقيقة 58، وقلص دوسلدورف الفارق عبر لوكيباكبو مجددا فى الدقيقة 77، قبل أن يسجل دوسلدورف هدف التعادل القاتل فى الوقت بدل الضائع عبر نفس اللاعب الذى سجل هاتريك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 21 نقطة فى المركز الخامس، بينما دوسلدورف فى المركز الـ17 برصيد 9 نقاط.

وحافظ بوروسيا دورتموند على فارق نقاط الصدارة، بعد أن حقق فوزا ثمينا على ماينز 2-1 بهدفى باكو الكاسير وبيتشيك، ليرتفع رصيد دورتموند إلى 30 نقطة فى الصدارة.



تكريم مولر وليفاندوفسكى

توماس مولر

ليفاندوفسكى ومولر

أشرف حكيمى

دورتموند وماينز