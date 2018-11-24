شكرا لقرائتكم رونالدو وماندزوكيتش يقودان يوفنتوس أمام سبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس عن تشكيل البيانكونيرى لمواجهة سبال، والتى تنطلق فى السابعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى الجولة الـ13 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو". ويقود اليوفى فى لقاء اليوم كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش. ويتصدر يوفنتوس جدول التريب برصيد 34 نقطة، بينما سبال فى المركز الـ15 برصيد 13 نقطة. وجاء تشكيل يوفنتوس كاملا للقاء كالتالى: حراسة المرمى: بيرين خط الدفاع: دى تشيليو - روجانى - بونوتشى - اليكس ساندرو خط الوسط: بنتاتنكور - بيانيتش - دوجلاس كوستا - كوادرادو خط الهجوم: رونالدو - ماندزوكيتش

تشكيل يوفنتوس

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