شكرا لقرائتكم اتحاد جدة الجريح يصطدم بالأهلي في قمة الجوهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه الأنظار يوم الأحد صوب استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، والذي سيحتضن قمة ملتهبة حينما يلتقي قطبا جدة الاتحاد والأهلي، في ختام مباريات المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويسعى الاتحاد الجريح وصاحب العروض السيئة هذا الموسم للخروج من أزمته التي وضعته في مركزٍ ينزل به إلى دوري الدرجة الأولى حينما يخوض اختباراً صعباً امام غريمه التقليدي.



ويمني الاتحاديون النفس في أن يتجاوز فريقهم كبوته ويحقق فوزه الأول والذي سيكون دافعاً كبيراً للنهوض مجدداً والابتعاد عن شبح الهبوط.



وقدّم الاتحاد أداءً سيئاً لم يسبق أن قدمه طوال تاريخه، حيث يقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين من تعادلين بدون أي فوز، بالإضافة إلى المشاكل الفنية حيث كان يقود الفريق بداية الموسم الأرجنتيني رامون دياز الذي أقيل بعد مباراتين فقط لتسند المهمة للسعودي بندر باصريح الذي قاد الفريق في ثلاث مباريات ليتولى الكرواتي بيليتش الدفة الفنية للفريق.



ويأمل الكرواتي بيليتش في أن يضع حداً للبداية الكارثية التي قدمها الفريق من خلال العودة من الباب الكبير ولو أن المهمة ستكون صعبة للغاية كون الأهلي مسيطرا على مباريات الديربي في السنوات الأخيرة.



وفي المقابل لا يرغب الأهلي في تعثر جديد يبعده أكثر عن فرق الصدارة، حيث إن الفريق أصبح يبتعد عن المتصدر الهلال بفارق 8 نقاط وأي خسارة أو تعادل ستقلص فرصه في المنافسة على اللقب.



ومر الأهلي بمشاكل كثيرة هذا الموسم بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو غيدي والتي كان آخرها خسارته المفاجئة أمام ضيفه القادسية في المرحلة الماضية.



وبدأ الأهلي موسمه بتعادل مخيب على أرضه أمام التعاون إلا أنه استعاد توازنه سريعاً عقب تحقيقه أربع انتصارات متتالية أمام أحد والحزم والباطن والفيصلي.



وفي المرحلة السادسة تلقى الفريق خسارةً ثقيلة أمام مضيفه الاتفاق بنتيجة 6-2، لينهض مجدداً ويحقق فوزين مهمين على ضيفه الفتح 5-1 ومضيفه النصر 2-صفر، ليتلقى خسارته الثانية والتي كانت أمام ضيفه القادسية 2-صفر، في المرحلة الماضية.