شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل فى اليوم الثانى لعمومية الأهلى العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى منذ قليل، انتهاء عملية التسجيل فى اليوم الثانى للجمعية.

كان باب التسجيل فى اليوم الثانى لعمومية الأهلى العادية قد بدأ فى التاسعة من صباح اليوم بعد عدم اكتمال النصاب القانونى أمس، حيث كان مُقرراً حضور 60 ألف عضوا لكن حضر 2554 ألف عضو ليتم تأجيل التسجيل لليوم.

وعقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها الثانى بالأهلى اليوم من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً من أجل مناقشة عدة أمور، أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

يتطلب حضور 10 % من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل لاكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية اليوم، ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الجمعية عدد الحضور بعد قليل لتحديد النصاب القانونى للجمعية.