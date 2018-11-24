شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الاتحاد والزمالك يخسر من الإسماعيلى فى دورى 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية مواليد 1997 عن فوز الاهلى بملعبه بمدينة نصر على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف. كما فاز الإسماعيلى على الزمالك بهدفين نظيفين بملعب جامعة قناة السويس سجل للاسماعيلى عبد الله حسن وعبد الخالق عواد، وبنفس النتيجة فاز بيراميدز على بتروجت بملعب منتجع الأسيوطى والمقاصة على الجونة بملعب الأخير . وفى بورسعيد خسر المصرى بالأربعة أمام المقاولون كما تمكن وادى دجلة من الفوز على سموحة بهدفين لهدف فى ملعب السخنة وتعادل الداخلية مع النجوم سلبيا بملعب المؤسسة العمالية وبنفس النتيجة تعادل حرس الحدود مع طلائع الجيش.. بينما تعادل انبى مع الانتاج بهدفين لكل فريق بالملعب الفرعى لاستاد السلام.

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