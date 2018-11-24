شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تطمئن على صحة رئيس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب على الاطمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب، رئيس الاهلى الموجود في رحلة علاج بألمانيا من وفد النادي خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد المصري للسباحة بمناسبة مرور 110 أعوام على إنشاء الاتحاد الدولي للسباحة.

وضم وفد الأهلي كلا من العامري فاروق، نائب رئيس النادي وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي.

وطمأن وفد الأهلي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على صحة الكابتن محمود الخطيب، وأن حالته مستقرة وبرنامجه العلاجي يسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقا لتعليمات الطبيب المعالج بعد الجراحة الناجحة التي أجراها رئيس النادي منذ عدة أيام لإزالة الورم الذي يضغط على الحبل الشوكي وسيغادر المستشفى في غضون اليومين القادمين ليبدأ بعدها في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي.

وتم تكريم النادي الأهلى في هذه الاحتفالية باعتباره من الأندية المؤسسة لاتحاد السباحة وأكثر الأندية إمدادا للمنتخبات الوطنية في الألعاب الخمسة التي يشرف عليها الاتحاد؛ وهي السباحة الطويلة والقصيرة وكرة الماء والباليه المائي والغطس.

تم تكريم كل من إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي باعتبارهما من رموز اللعبة في مصر والنادي الأهلي.