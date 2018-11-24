شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى "بتروجت" يقترب من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات مباشرة مع أحمد صبحى ظهير أيمن فريق بتروجت، من أجل ضمه فى انتقالات يناير الشتوية المقبلة. علم ”الخليج 365” أن مدرب الإسماعيلى أجرى مكالمة هاتفية مع اللاعب ليستطلع رأيه ورحب صبحى بالانضمام للدراويش. تأتى هذه الصفقة ضمن صفقات كثيرة سيبرمها مجلس إدارة الإسماعيلى الفترة المقبلة خلال الميركاتو الشتوى.

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