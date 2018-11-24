شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقر على تغيير "كراسى" استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تغيير جميع كراسى استاد القاهرة الدولى، فى ظل الخطة الموضوعة لتجديد وتطوير الاستاد الدولى خلال الفترة الحالية.

ويدخل ملعب استاد القاهرة الدولي مراحله النهائية فى مرحلة التطوير، حيث سيتم زراعة البذور التى تم استيرادها من الخارج بمعرفة الشركة الأجنبية المسئولة عن تطوير الملعب فى مطلع الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تطوير أرضية الملعب فى مطلع العام المقبل، ليعود لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك بعد هذا الموعد مباشرة.

وتعمل هيئة استاد القاهرة الدولى على مخاطبة اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة لإخطاره بجاهزية الاستاد لاستضافة مباريات قطبى الكرة المصرية ومنتخب مصر مطلع العام المقبل.