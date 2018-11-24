شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك فى مؤجلات دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 21 /18 فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000.
يذكر أن هذه المباراة كان قد تم تأجيلها من قبل لجنة المسابقات باتحاد اليد بسبب قرار اللجنة الأولمبية فى وقت سابق بعدم لعب أى مباريات على أرض الزمالك قبل انتهاء الأمر.
كان قد نجح فريق الزمالك فى الفوز على الطيران فى المحترفين الكبار بنتيجة 31 / 25 ومرتبط 2000 بنتيجة 21 / 20 فى مؤجلات الدورى أيضا.
شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك فى مؤجلات دورى مرتبط كرة اليد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .