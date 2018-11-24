شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك فى مؤجلات دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 21 /18 فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000.

يذكر أن هذه المباراة كان قد تم تأجيلها من قبل لجنة المسابقات باتحاد اليد بسبب قرار اللجنة الأولمبية فى وقت سابق بعدم لعب أى مباريات على أرض الزمالك قبل انتهاء الأمر.

كان قد نجح فريق الزمالك فى الفوز على الطيران فى المحترفين الكبار بنتيجة 31 / 25 ومرتبط 2000 بنتيجة 21 / 20 فى مؤجلات الدورى أيضا.