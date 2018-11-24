شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم مشاركة محمود علاء أمام الجونة للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الطبى للزمالك، على تأجيل حسم مشاركة محمود علاء مدافع الفريق من عدمه فى مباراة الجونة، خلال المران الذى سيقام عصر الغد، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقين، بعد غد الإثنين، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز.

كشف مصدر بالزمالك عن اكتفاء محمود علاء بـ3 دورات حول الملعب على هامش مران اليوم ثم توجه للخضوع لجلسات تدليك حيث شعر بثقل فى العضلة الخلفية بعد إصابته فى مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى الممتاز التى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز، برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة أمام نجوم المستقبل.