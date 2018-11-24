فيديو| ليلة تألق "صلاح" أمام واتفورد: هدف رائع.. وهدية من ماني.. ورقم قياسي جديد

كتب: ضياء السقا

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول، وسجل هدفا في فوز فريقه على واتفورد، بثلاثية دون رد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري الهدف الأول لـ"الريدز" عند الدقيقة 67 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماني، وسدد الكرة من لمسة واحدة تجاه المرمى.

ثم جاء الهدف الثاني عن طريق ترنت أرنولد في الدقيقة 76 من ضربة حرة مباشرة، واختتم روبرتو فيرمينيو أهداف اللقاء من متابعة رائعة داخل المنطقة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ7، محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين التي يتصدرها أجويرو بـ8.

صلاح رجل المباراة

وشهد اللقاء تألق كبير للنجم المصري، وكان الأخطر على المرمى، لينال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

وحرم تألق حارس واتفورد، صلاح من تسجيل هدف من رأسية متقنة.

رقم قياسي جديد

وحقق صلاح رقما قياسيا جديدا، بعد هدفه في واتفورد، حيث أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز، تحت قيادة يورجن كلوب على الرغم من أنه لعب فقط 41% من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني (49 من 119 مباراة).

وبذلك رفع ليفربول رصيدة لـ33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي فيما تراجع واتفورد للمركز الـ9 بـ20 نقطة.

شاهد أهداف المباراة