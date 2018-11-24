بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × واتفورد (صلاح أساسي)

كتب: ضياء السقا

يستضيف واتفورد، ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الخامسة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على فولهام بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات في صراعهم مع مان سيتي وتشيلسي على لقب الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ30 نقطة، فيما يأتي واتفورد في المركز الـ7 بـ20 نقطة.