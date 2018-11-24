ليندمان يوجه رسالة لإدارة الأهلي وجماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شكر مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للأهلي، مجلس إدارة النادي وجماهير الفريق على الدعم الذي حصل عليه خلال الفترة الماضية، وطالب الجميع بالتعامل كالأسرة الواحدة.

وقال ليندمان عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم السبت: "شكرًا إلى مجلس إدارة الأهلي على الوقت الذي قضيته داخل النادي، أنا ممتن لمقابلة زملاء جدد، وصناعة أصدقاء جدد، وحب جماهير الأهلي جعلني أشعر أنني في بيتي وجعلني جزء من هذه الأسرة الرائعة."

ووجه رسالة إلى الجميع داخل النادي من إدارة وجماهير، قائلًا: "استمروا بشكل ايجابي وساندوا اللاعبين كما تفعل الأسرة الواحدة، الأهلي حديد."

وقرر مجلس إدارة الأهلي إقالة مايكل ليندمان مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فترة عصيبة شهدت خسارة الأهلي لدوري الأبطال والخروج من كأس زايد للأندية الأبطال.