بالفيديو.. الضحية المفضلة.. صلاح يهز شباك واتفورد للمرة السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح الدولي المصري محمد صلاح في افتتاح التسجيل لفريقه ليفربول أمام مضيفه واتفورد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 67 من المباراة بعدما أودع صلاح الكرة أسفل الحارس فوستر، مستغلا تمريرة روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء.

وبات واتفورد الضحية المفضلة لصلاح، حيث استقبلت شباك الفريق من الملك المصري ستة أهداف في ثلاث مباريات، أكثر من أي فريق آخر في جميع المسابقات خلال مسيرة اللاعب.

ويأتي خلف واتفورد في قائمة الضحايا المفضلة لصلاح كل من توتنهام الإنجليزي وبولونيا الإيطالي، حيث زار النجم المصري شباك الفريقين بخمسة أهداف من قبل.

ورفع صاحب الـ26 عامًا رصيده في بريميرليج هذا الموسم إلىسبعة أهداف، بفارق هدف خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر الترتيب بثماية أهداف.