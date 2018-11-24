الجهاز الفني الجديد يقود تدريبات الأهلي.. وتأهيل 6 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي تحت قيادة المدرب المؤقت محمد يوسف لمواجهة المقاولون يوم الثلاثاء المقبل على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 للمسابقة.

وقاد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، تدريبات الفريق، بعد إقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، إثر الخروج من البطولة العربية "كأس زايد".

وأفاد مراسل مصراوي أن طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، في تدريبات الفريق بعد عودته إلى القلعة الحمراء، عقب الاستقالة التي تقدم بها مصطفى كمال.

وخاض الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي تحت إشراف طارق سليمان، بينما غاب الحارس محمد الشناوي عن التدريبات بسبب الإصابة.

وأدى كل من عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي وساليف كوليبالي ورامي ربيعة ومحمد هاني تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

وتواجد وليد سليمان في الجيمانزيوم لخوض تدريبات تأهيلية، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.