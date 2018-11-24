مدرب العين يكشف سبب عدم مشاركة الشحات أساسيًا أمام اتحاد كلباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي، سبب عدم الدفع بلاعب الفريق حسين الشحات منذ البداية أمام اتحاد كلباء في المباراة التي جاءت ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

وأضاف المدير الفني لفريق العين في تصريحات عقب المباراة :"احتفظت بالشحات على مقاعد البدلاء، لأنه ليس جاهزًا لإكمال المباراة".

وتابع :"خطتنا قبل بداية اللقاء هو الدفع بالشحات خلال الشوط الثاني لأنه قادر على صناعة الفارق وتحقيق المطلوب منه خصوصًا مع تراجع مردود الفريق المنافس".

كان الشحات شارك في فوز العين على اتحاد كلباء (2-1)، ليصبح فريق رفاق حسين الشحات في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة متصدر المسابقة.

وتواجد الشحات مؤخرًا في قائمة المنتخب المصري والتي واجهت نظيره التونسي في مباراة انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة (3-2) ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

وشارك الشحات في 10 مباريات مع العين خلال هذا الموسم أحرز خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم.