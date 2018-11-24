بالفيديو.. شيكابالا يفتتح أهدافه بتصويبة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أحرز محمود عبد الرازق "شيكابالا" أول أهدافه مع أبولون سميرني خلال المباراة التي أقيمت أمام باناثانيكوس في الجولة 11 من الدوري اليوناني اليوم السبت ملعب سبيريدون لويس.

وسجل شيكابالا الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وصوبها يسارية في أقصى الزاوية اليسرى.

وشارك شيكابالا أساسيًا في تشكيل فريقه لكن هذا لم يمنع فريقه من الخسارة مجددًا ليبقى في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.