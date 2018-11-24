بالفيديو.. صلاح يسجل وليفربول يحافظ على وصافة بريميرليج بثلاثية في واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق ليفربول فوزًا عريضًا على واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

أهداف ليفربول جاءت عن طريق صلاح ثم أضاف أرنولد الهدف الثاني وعزز فيرمينو النتيجة بالهدف الثالث.

بهذه النتيجة ظل ليفربول في وصافة الدوري برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي تغلب على وستهام (4-0) ضمن مباريات نفس الأسبوع.

في المقابل، تلقى واتفورد الهزيمة الخامسة في الموسم ليتراجع للمركز التاسع برصيد 20 نقطة.

تفاصيل المباراة

المباراة شهدت إثارة مبكرة منذ بدايتها بعدما أحرز لاعب واتفورد ديلوفو هدفًا لصالح فريقه لكن حكم المباراة يلغب الهدف بداعي التسلل.

ونفذ شاكيري ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 23 تصل عند فينالدوم لكن الأخير يفشل في الاستحواذ على الكرة لتصل سهلة عند فوستر حارس واتفورد لتظل النتيجة سلبية.

فيرمينو ظهر للمرة الأولى في المباراة وتحديدًا بالدقيقة 38 بعدما سدد كرة قوية لكن فوستر حارس واتفورد ينقذ مرماه.

بيريرا لاعب واتفورد رد سريعًا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39 لكن أليسون حارس ليفربول يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وكاد صلاح يفتتح أهدف ليفربول في الدقيقة 42 من رأسية رائعة لكن فوستر حارس واتفورد يواصل تألقه ويحافظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 55، احتج فريق واتفورد على حكم المباراة بعدما رفض احتساب ضربة جزاء لصالحهم بعد عرقلة لاعب واتفود على يد روبرتسون.

وفي الدقيقة 67، أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول بعد تمريرة رائعة من ماني يسددها صلاح تمر من حارس واتفورد لتصبح النتيجة (1-0).

وأجرى كلوب أولى تبديلات المباراة بخروج السويسري شاكيري ليحل بدلاً منه جيمس ميلنر.

وبعد هدف صلاح سجل أرنولد الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 76 من كرة حرة مباشرة يكتفي حارس واتفورد بمتابعتها لتصبح النتيجة (2-0).

وتعرض قائد ليفربول جرودان هندرسون للطرد في الدقيقة 83 بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أجرى كلوب التبديل الثاني بخروج صلاح ليحل البرازيلي فابينيو بديلاً له.

وفي الدقيقة 89، أحرز فيرمينو الهدف الثالث لليفربول من رأسية مستغلاً المساحات الخالية في صفوف واتفورد حيث بدأ روبرتسون الهجمة مررها لماني الذي يسدد يبعدها حارس واتفورد لتصل الكرة للبرازيلي ليسجل.