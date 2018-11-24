شكرا لقرائتكم كارتيرون يحصل على الشرط الجزائى بعد فسخ تعاقده مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلى على مبلغ 190 الف دولار من الإدارة الحمراء بعد فسخ عقده من جانب مجلس الإدارة، وذلك على خلفية تراجع النتائج، وبالتحديد بعد توديع الأهلى للبطولة العربية وخسارة اللقب الأفريقي.



كارتيرون

ووفقاً لمصدر داخل إدارة الأهلى فإن كارتيرون عقد جلسة اليوم من إدارة الأهلى وستمتد للغد، لإنهاء إجراءات فسخ التعاقد بين الطرفين وتحويل قيمة الشرط الجزائي فى حساب المدرب الفرنسي.

كما تتكبد خزينة النادى الأهلى مبلغ 20 الف دولار، وهو المبلغ الذى سيتم دفعه للهولندي مايكل ليندمان مُخطط أحمال الفريق كشرط جزائي، بعد أن تم إقالته هو الأخر.