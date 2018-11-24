شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة مبلغ 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لأى فريق يرغب فى تعيين أجانب لمبارياته فى الدورى. كما حدد مجلس الجبلاية مبلغ 15 ألف دولار لإستقدام حكام عرب. كان اتحاد الكرة قد حدد فترة 10 أيام قبل أى مباراة شرط لإستقدام حكام لأى فريق بالدورى المصري يرغب فى عدم اختيار حكام مصريين.

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