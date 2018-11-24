شكرا لقرائتكم الإتحاد الإيطالى يدعم حملة مناهضة العنف ضد المرأة فى الجولة الـ13 من الكالتشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإتحاد الإيطالى المشاركة فى حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال مباريات الجولة الـ13 من الكالتشيو.

وقرر الاتحاد الإيطالى وضع علامات حمراء على وجوه لاعبى الأندية هذا الأسبوع، كنوع من الدعم للحملة، وهو ما ظهر على وجوه لاعبى روما وأودينيزى فى انطلاق الجولة، والتى بدأت فى الرابعة مساء اليوم، وانتهى شوطها الاول بالتعادل السلبى.

وتعرضت عدد من النساء في إيطاليا من التعرض لحالات عنف على مدار الأسبوع الماضى، بعدما أشعل رجل النار فى منزل زوجته السابقة، وقتل ابنهما البالغ 11 عامًا، بينما سافر رجل إيطالى اَخر إلى إسبانيا، من أجل رمى الحمض على وجه صديقته السابقة.



نزونزى

العلامة الحمراء

كولاروف

روما