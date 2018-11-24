شكرا لقرائتكم أرقام سلبية تاريخية فى خسارة ريال مدريد أمام إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حفلت مواجهة ريال مدريد ومضيفه إيبار، والتى انتهت بخسارة الفريق الملكى بثلاثية نظيفة، بالعديد من الأرقام السلبية للريال، فى اللقاء الذى أقيم صمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى.

- ريال مدريد تعرض للخسارة للمرة الخامسة هذا الموسم فى الليجا، ليصبح رابع أكثر الفرق تعرضا للهزائم بعد كل من هويسكا (8)، رايو فاليكانو (7)، وليجانيس (6).

- إيبار حقق الفوز الأول فى تاريخه على الريال.

- للمرة الأولى أيضا يسجل إيبار أكثر من هدف فى مرمى الميرينجى فى لقاء واحد، وللمرة الأولى لا لاتهتز شباكه.

- ريال مدريد أصبح ثانى أكثر فريق فى الدورى الإسبانى فى الموسم الحالى، تعرضا للأهداف خارج ملعبه (16)، بعد هويسكا (19).



سولارى

سيرجيو راموس

فاران وسيبايوس

كورتوا