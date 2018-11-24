شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان والشناوي يغيبان عن مران الأهلي.. وحضور مترجم كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي المقام حالياً علي ملعب التتش بالجزيرة غياب الثنائي وليد سليمان والحارس محمد الشناوي، حيث اكتفي الأول بأداء تدريبات في الجيم فيما يواصل الشناوي أداء برنامج علاجي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التي لحقت به في مواجهة الوصل بالبطولة العربية.
وبدأ الأهلي استعداداته اليوم قبل مواجهة المقاولون العرب تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، قبل مواجهة المقاولون العرب الثلاثاء في بطولة الدوري العام.
كما شهد المران حضور دكتور عمرو محب مترجم كارتيرون رغم إقالة الأخير، وذلك تمهيداً لتوليه منصب جديد داخل جهاز الكرة.
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