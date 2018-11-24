شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لعبة الكراسى الموسيقية داخل الجهاز الفنى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة الحلول التقليدية دوما أنها قد تعالج بعض الأمور على المدى القريب، وهو ما تقوم به الإدارة الحالية للنادى الأهلى من حيث التعديلات الإدارية داخل الجهاز الفنى بعد الإطاحة بالفرنسى باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفنى للفريق عقب الخروج العربى أمام فريق الوصل الإماراتى والتعادل بهدف لكل فريق بإياب دور الـ16 في كأس زايد للأندية، لقراءة التقرير.. اضغط هنا

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