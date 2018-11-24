شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد أحداد قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي، استعدادا لمواجهة الجونة، بعد غد الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز، جاء ذلك عقب حصول أحداد على راحة بمران أمس بسبب معاناته من نزله معوية في وقت سابق.

ويشارك أحداد في التدريبات بصوره طبيعية عقب تعافيه بشكل تام من الوعكة التي تعرض لها، بينما يؤدي محمود علاء مدافع الفريق تدريبات تأهيلية، علي هامش المران، تحت إشراف الجهاز الطبى فى محاولات تجهيزه لمواجهة الجونة بعد إصابته فى مواجهة الداخلية الأخيرة فى العضلة الخلفية.

فيما عقد كريستان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين، جاءت الجلسة تحفيزية من قبل جروس للاعبيه، من أجل مواصلة الإنتصارات ، كذلك قام بإعطاء بعض التعليمات الفنية تمهيدا لتنفيذها في المران لتطبيقها في اللقاء القادم وعقب الجلسة، خصص جروس فقرة بدنية قوية بدأت بالجرى حول بالملعب، أعقبها تدريب بدني قوي بالكرة، تحت قياده شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد ثم تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين كل مجموعة في جزء من الملعب، حيث تؤدي كل مجموعة بعض الجمل الفنية المعينة.