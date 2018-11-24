شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لمدافع الإسماعيلى قبل مواجهة بطل برووندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى تدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبى أملا فى لحاقه بالمباراة أمام ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى يوم الأربعاء المقبل، فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعانى المحمدى من الإصابة بعضلة السمانة والتى على إثرها لم يستطع استكمال مباراة الإنتاج الحربى فى أعقاب عودته مؤخرا من المنتخب الأول بعد مشاركته أمام تونس والتى سجل فيها هدفا.

ويسابق الجهاز الطبى للدراويش الزمن لتجهيز باهر المحمدى الذى يعد احد القوام الأساسى للفريق، مع العلم أن اللاعب سبق ونشر تأكيدا على غيابه مدة أسبوعين.