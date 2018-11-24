«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

كتب: أحمد أبوالليل
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة واتفورد، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويقود المصري محمد صلاح جناح الريدز، التشكيل الرسمي للريدز، حيث جاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:
حارس المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون
خط الوسط: فينالدوم، هيندرسون، شاكيري
خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني
وسيتم نقل المباراة التي تقام على ملعب فيكريدج رود معقل...
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