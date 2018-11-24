بالفيديو.. حسين السيد يسجل هدفًا استثنائيًا في التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

سجل المصري حسين السيد ظهير نادي الاتفاق، هدفًا في مرمى التعاون، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

حسين السيد تقدم حتى وصل إلى منطقة جزاء التعاون في الدقيقة 11، ليتلقى كرة عرضية ليحولها برأسه داخل الشباك معلنًا عن تقدم فريقه.

ويعد هدف حسين السيد في التعاون هو الثاني له في الموسم الجاري من البطولة السعودية، بعدما سبق له التسجيل في مرمى أهلي جدة.

ويلعب حسين السيد في التعاون معارًا من صفوف الأهلي المصري، حيث من المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.