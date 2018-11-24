بسبب 190 ألف دولار .. كارتيرون يعود لمقر الأهلي وينتظر الورقة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للأهلي لـ "مصراوي" إن سبب تواجده صباح اليوم فى مقر الأحمر جاء للمطالبة بالشرط الجزائي بعد قرار إقالته.

وقرر مجلس الأهلي مساء الخميس الماضى إقالة كارتيرون على خلفية التعادل مع الوصل 1-1 والخروج من البطولة العربية بعد فقد الفريق الأحمر لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إن الشرط الجزائي فى عقد الفرنسي يبلغ 190 ألف دولار وهو ما يعادل راتب شهرين حيث إن المدرب كان يتقاضى مبلغ 95 ألف دولار شهرياً.

وأنهي المصدر كاشفاً أن كارتيرون سيتواجد الأحد ليوقع على إخلاء الطرف بعد الحصول على قيمة الشرط الجزائى.

وحضر كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق الأهلي،فى وقت مبكر من اليوم، السبت، إلى مقر النادي من أجل جمع متعلقاته وتوديع اللاعبين.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت إقالة كارتيرون في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وذلك عقب التعادل مع الوصل الإماراتي في الدور الـ16 من البطولة العربية والتي ترتب عليها وداع الفريق للبطولة.

وقررت إدارة الأهلي تعيين محمد يوسف المدرب العام في منصب المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

كما أجرت الإدارة تعديلاً جديدًا اليوم السبت من خلال تعيين طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى بدلا من مصطفى كمال بالإضافة إلى عادل مصطفى في منصب المدرب المساعد.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع المدرب الفرنسي في شهر يونيو الماضي خلفًا لحسام البدري.