المصري يعلن عبر مصراوي انتهاء أزمة بانسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن انتهاء أزمة مهاجمه البوركيني أريستيد بانسيه بعد الاجتماع الذي شهد ظهور اللاعب مع إدارة النادي. وقال عضو مجلس إدارة المصري عدنان حلبية في تصريحاته لـ"مصراوي" عقب انتهاء الاجتماع باللاعب: "تم انهاء الأزمة وسينتظم اللاعب في التدريبات." وتابع: "كما تم الاتفاق معه على تمديد تعاقده لمدة موسم إضافي خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي." اندلعت أخر أزمات بانسية مع مجلس إدارة المصري بعد إصابته في الموسم الماضي، واتهم إدارة النادي بعدم تحمل مسئولية علاجه، ووصف المعاملة داخل النادي بأنها "كانت كمعاملة العبيد".

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