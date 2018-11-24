مباشر.. واتفورد 0 - 0 ليفربول .. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار مصراوي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة واتفورد وليفربول في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي متصدر الجدول، في المقابل يتواجد واتفورد في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون - روبرتوسون - فان دايك - لوفيرن - أرنولد - هندرسون - فينالدوم - شاكيري - صلاح - ماني - فيرمينو.

تفاصيل المباراة

المباراة شهدت إثارة مبكرة منذ بدايتها بعدما أحرز لاعب واتفورد ديلوفو هدفًا لصالح فريقه لكن حكم المباراة يلغب الهدف بداعي التسلل.

ونفذ شاكيري ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 23 تصل عند فينالدوم لكن الأخير يفشل في الاستحواذ على الكرة لتصل سهلة عند فوستر حارس واتفورد لتظل النتيجة سلبية.

فيرمينو ظهر للمرة الأولى في المباراة وتحديدًا بالدقيقة 38 بعدما سدد كرة قوية لكن فوستر حارس واتفورد ينقذ مرماه.

بيريرا لاعب واتفورد رد سريعًا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39 لكن أليسون حارس ليفربول يتألق ويبعد الكرة لركنية.

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