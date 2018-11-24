رياضة | لايف| بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف| يلا شوت

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ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 30 نقطة خلف خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي الذى يحل ضيفاً اليوم على وست هام يونايتد بملعب "لندن" الاولمبي، على صدارة الدوري الانجليزي.
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انضم العديد من اللاعبين الدوليين لتدريبات فريق ليفربول الإنجليزى، التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة واتفورد فى الدوري الإنجليزي.
وشارك النجم المصرى محمد صلاح فى تدريبات الريدز التى شهدت عودة بعض اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولى الأخيرة ومن أبرزهم الهولندى فان ديك.
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ويعد هذا التدريب هو الأخير لفريق ليفربول قبل السفر إلى واتفورد، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
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ليفربول وواتفورد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS
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يواجه ليفربول مضيفه واتفورد اليوم السبت 24-11-2018 الساعة 18:00 بتوقيتمكة المكرمة، وستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.
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