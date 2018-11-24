رياضة | يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وتوتنهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

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ربما يعود المدافع البلجيكي يان فيرتونخين لصفوف فريقه توتنهام هوتسبير، عندما يستضيف تشيلسي، بعد غدٍ السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن فيرتونخين، الذي ابتعد عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي، عاد للتدريبات، لكن زميله الكولومبي دافينسون سانشيز لا يزال يعاني من الإصابة نفسها.

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ويسعى الأرجنتيني خوان فويث (20 عامًا) لحجز مكان له في مواجهة تشيلسي، بعد أن قدّم عروضًا مثيرة للإعجاب رغم أنه عاد من أمريكا الجنوبية في وقت مبكر، اليوم الخميس، بعد أن ظهر لأول مرة مع منتخب بلاده.

يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وتوتنهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

ويحتل توتنهام المركز الرابع، لكن بإمكانه أن يتخطى تشيلسي في الترتيب إذا نجح في وضع حد لمسيرته الخالية من الهزائم تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري، في المباراة التي ستقام على ملعب ويمبلي، بعد غدٍ السبت.

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وقال بوكيتينو عن تطور حالة فيرتونخين: “لدينا أخبار جيدة جدًا. خاض تدريبًا مع باقي اللاعبين. علينا الانتظار حتى الغد لنرى إن كان بإمكانه المشاركة في المباراة. يان لاعب مهم بالنسبة لنا.

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“لدينا فترة مزدحمة بالمباريات، لهذا من المهم ان يتعافى لاعبونا”. وبالإضافة إلى سانشيز، فإن توتنهام يعاني من غياب الظهيرين داني روز وكيران تريبيير اللذين يعانيان من إصابة في أعلى الفخذ، وموسى ديمبلي لاعب الوسط الموجود في قطر لتلقي العلاج من إصابة في الكاحل.

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