رياضة | yalla Shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت

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سيحاول ليفربول البقاء قريباً من سيتي حين يحل السبت ضيفاً على واتفورد مع الأخذ بالاعتبار المواجهة الهامة التي تنتظره في منتصف الأسبوع على أرض باريس سان جيرمان في مباراة قد يحسم عبرها رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بطاقة ثمن النهائي.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات الفريق اليوم الجمعة وأمس الخميس وذلك استعداداً للمشاركة في مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت 24-11-2018 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين.

يدخل ليفربول تلك لمباراة متواجداً في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي المتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 32 نقطة، فيما سيدخل واتفورد اللقاء متواجداً في المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي يسعى لملاحقة مان سيتي المتصدر.