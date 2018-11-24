رياضة | فوز ميت خاقان ونجوم السادات وتعادل سرس الليان بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز ميت خاقان ونجوم السادات وتعادل سرس الليان بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات بداية الدور الثاني من المجموعة الثامنة في دوري القسم الثالث، والتي أقيمت اليوم السبت، فوز ميت خاقان خارج ملعبة على فريق مركز شباب زفتى بهدف نظيف.

وحقق فريق نجوم السادات المكسب الثاني هذا الموسم، عقب تخطية عقبة فريق سبورتنج كاسل بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم محمد معارك للنجوم بالدقيقة 9 للشوط الأول، وتعادل محمد الدسوقي لسبورتنج بالدقيقة 44 للشوط الثاني، وفي الوقت بدل الضائع سجل أحمد فرحات هدف الفوز للنجوم.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء سرس الليان وعثماسون 2-2 حيث تقدم أحمد بالي للسرس في الدقيقة 3 للشوط الأول، وتعادل مصطفى ابراهيم للضيوف في الدقيقة 13 للشوط الثاني، ثم تقدم عثماسون بالهدف الثاني عن طريق محمود طه بالدقيقة 34 وتعادل أصحاب الأرض بالدقيقة 92 عبر مصطفى الورداني. وفي مباراة جماهيرة مثيرة تعادل مركز شباب بطا مع بنها 1-1 تقدم بيبو لفريق بطا في الشوط الثاني، ثم تعادل أحمد سالم لبنها قبل ختام المباراة. وتعادل سلبيا المالية مع صيد المحلة، وخسر سمنود على أرضة من طوخ قليوبية 3-2 سجل لطوخ أحمد علاء، ومعتز بالله عبد النبي، وكريم سليم في الشوط الأول، وأحرز هدفي سمنود عادل عبد المقصود بالشوط الأول، ومحمود لوكا من ركلة جزاء بالشوط الثاني. وتختتم الجولة الأحد بإقامة لقاء عرب الرمل مع غزل شبين بملعب مركز شباب بطا. - ترتيب المجموعة الثامنة 1- المالية 28 نقطة

3- الصيد 24 نقطة

5- طوخ 24 نقطة

2- سمنود 23 نقطة

4- عرب الرمل 22 نقطة

6- بنها 21 نقطة

7- عثماسون 20 نقطة

8- سرس الليان 20 نقطة

9- ميت خاقان 16 نقطة

10- بطا 14 نقطة

11- سبورتنج 12 نقطة

12- زفتى 12 نقطة

13- غزل شبين 11 نقطة

14- نجوم السادات 9 نقاط

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