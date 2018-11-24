رياضة | القسم الثالث.. المالية يتعادل مع الصيد سلبيا بافتتاحية الدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثالث.. المالية يتعادل مع الصيد سلبيا بافتتاحية الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل فريق مالية كفر الزيات بقيادة حمادة عبدالله المدير الفني، سلبيا مع فريق الصيد الذي يقوده طارق السعيد فنيا في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة 14 في افتتاحية مواجهات الدور الثاني للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.
شهد اللقاء اعتراض لاعبي المالية علي عدم احتساب حكم المباراة لضربة جزاء، وكان اللقاء يتسم بالتحفظ من الفريقين وفشلا كلاهما في تسجيل هدف التقدم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
التعادل رفع من رصيد الفريقين نقطة واحده، يأتي المالية متصدرا للمجموعة برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الصيد في المركز الثاني متناصفا مع طوخ برصيد 24 نقطة.
أدار المباراة أسامة أسماعيل، وعاونه محمد عبدالقادر، وعمرو سعد، وجاء طارق السياجي مراقبا عن لجنة المسابقات، وأحمد دحروج عن لجنة الحكام.
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