رياضة | تدريبات علاجية لمحمود علاء وتأهيل الونش في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات علاجية لمحمود علاء وتأهيل الونش في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات علاجية خلال تدريب الفريق اليوم استعدادا لمباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان اللاعب تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري، واستكمل المباراة وهو مصابا، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمباراة المقبلة.

وفي سياق أخر يواصل محمود الونش مدافع الفريق برنامجه التأهيلي الذي يخضع له ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الأحد استعدادا للمباراة المقبلة أمام الجونة التي ستقام على ملعب بتروسبورت.