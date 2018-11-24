كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: إيبار كان عدواني أكثر منا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه لم يقدم الصورة المثالية له أمام إيبار في المباراة التي خسرها بثلاثية نظيفة بالجولة الثالثة عشر من اللليجا الإسبانية.
وقال كورتوا، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "إيبار كان فريق عدواني أكثر منا، هذا كان الفرق فقط".
وتابع: "هذه ليست الصورة التي تعود عليها ريال مدريد أن يقدمها".
وأضاف: "ليس جيدًا أن نستقبل ثلاث أهداف أو هدفين في مباراة واحدة ولكن علينا أن نتحسن كفريق وأن ندافع جميعًا كفريق واحد".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | كورتوا: إيبار كان عدواني أكثر منا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .