رياضة | كورتوا: إيبار كان عدواني أكثر منا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: إيبار كان عدواني أكثر منا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه لم يقدم الصورة المثالية له أمام إيبار في المباراة التي خسرها بثلاثية نظيفة بالجولة الثالثة عشر من اللليجا الإسبانية.

وقال كورتوا، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "إيبار كان فريق عدواني أكثر منا، هذا كان الفرق فقط".

وتابع: "هذه ليست الصورة التي تعود عليها ريال مدريد أن يقدمها".

وأضاف: "ليس جيدًا أن نستقبل ثلاث أهداف أو هدفين في مباراة واحدة ولكن علينا أن نتحسن كفريق وأن ندافع جميعًا كفريق واحد".