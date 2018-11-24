رياضة | كارتيرون يغادر الأهلي بعد الحصول على الشرط الجزائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يغادر الأهلي بعد الحصول على الشرط الجزائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر منذ قليل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي، مقر القلعة الحمراء، عقب حصوله على قيمة الشرط الجزائي في عقده شهرين والمقدر بـ190 ألف دولار.

وعقد المدرب الفرنسي اجتماعا عصر اليوم مع خالد الدرندلي أمين الصندوق، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، قام خلالها بفسخ التعاقد مع النادي، والحصول على الشرط الجزائي.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر أمس إقالة المدرب الفرنسي من منصبه ومايكل ليندمان مخطط الأحمال عقب خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية.