الشرطة تداهم منزل رونالدينيو وتصادر ممتلكاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داهمت الشرطة البرازيلية منزل النجم رونالدينيو، لاعب وسط مهاجم لمنتخب السامبا ونادي برشلونة الإسباني السابق، وصادرت العديد من مقتنياته الثمينة بعد عجزه عن دفع التزاماته المالية لخزينة الدولة.

السلطات البرازيلية، صادرت العديد من المقتنيات الثمينة من منزل رونالدينيو، بينها سيارات باهظة الثمن، وعدد من لوحات للفنان البرازيلي أندريه بيراردو.

محكمة العدل بولاية ريو غراندي دي سول البرازيلية، كانت قد قضت من قبل بسحب جوازي سفر رونالدينيو وشقيقه روبيرتو موريرا، لعدم سداد ديون مستحقة عليهما بقيمة مليوني يورو، بعد تشييد مصنع للسكر بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى بناء رصيف ومنصة صيد أسماك بشكل مخالف على شاطئ مدينة جوبيا البرازيلية عام 2015.

عدة تقارير كانت قد ذكرت ذكرت أن قرار المنع من السفر جاء بعدما كشفت السلطات البرازيلية أن رونالدينيو لن يصبح قادرا على سداد المستحقات المالية المترتبة عليه؛ بسبب وجود مبلغ ضئيل لا يتعدى الـ6 يورو في حساباته البنكية.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الجهات القضائية البرازيلية، لا ترى أن حسابات رونالدينيو، تتفق مع الحياة الصاخبة التي يعيشها، ودللت على ذلك برحلات سفره، إلى الصين واليابان وأوروبا، إضافة إلى عقد الرعاية الضخم الذي يحظى به.